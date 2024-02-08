Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Аналитик Муртазин: в 2024 году в РФ уничтожат 120 тыс. единиц техники Apple

Аналитик Муртазин: в 2024 году в РФ уничтожат 120 тыс. единиц техники Apple

В 2024 году в России уничтожат около 120 тыс. единиц техники Apple стоимостью более 2 млрд рублей. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, речь идет об устройствах, принадлежащих госслужащим и чиновникам, которым теперь запрещено пользоваться продукцией, выпущенной американской корпорацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх