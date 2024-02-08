Аналитик Муртазин: в 2024 году в РФ уничтожат 120 тыс. единиц техники Apple

В 2024 году в России уничтожат около 120 тыс. единиц техники Apple стоимостью более 2 млрд рублей. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, речь идет об устройствах, принадлежащих госслужащим и чиновникам, которым теперь запрещено пользоваться продукцией, выпущенной американской корпорацией.