В России отреагировали на приказ Киева для ВСУ соблюдать режим тишины до 9 сентября

Надежды на соблюдение Вооруженными силами Украины (ВСУ) режима тишины не очень много, рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
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