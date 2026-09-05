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Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города

Российская столица отмечает в эти выходные свое 879-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником и поблагодарил горожан за труд на благо Москвы.

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