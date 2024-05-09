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Нацисты попытались испортить праздник 9 мая россиянам

Нацисты попытались испортить праздник 9 мая россиянам

В ночь на 9 мая украинские нацисты как могли, пытались испортить приближающийся праздник россиянам. Стало известно, что преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта – нефтебазы в селе Юровка под Анапой (Краснодарский край) с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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