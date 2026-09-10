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Пункт-А

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Сегодня городские и районные заправки в Астраханской области отработают суммарно 110 часов

Сегодня городские и районные заправки в Астраханской области отработают суммарно 110 часов

В областном центре нормирование бензина по-прежнему распределяют через 14 заправок сети «Газпром», где доступ к колонкам регулируется по принципу четности госномеров — сегодня заправиться могут автовладельцы, чьи номера заканчиваются на 0, 2, 4, 6 или 8.

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