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Перемогу праздновали недолго

Перемогу праздновали недолго

Армия Мали уничтожила лагерь боевиков и украинских наёмников, напавших на днях на колонну «Вагнера» Из Мали приходят сообщения о том, что радость «перемоги» со стороны террористической группировки, которую на средства и под кураторством западных спецслужб поддержали украинские боевики, оказалось недолгой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Хорошо пошло!! Жаль, что только 40. А не 400, а лучше 4000. Но есть надежда.
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9 час.

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