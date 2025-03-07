Россияне узнали о новой мошеннической схеме с «кодом подтверждения»

У аферистов появилась еще одна тактика Мошенники стали применять новую тактику отвлечения внимания жертвы, предупредил RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».
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