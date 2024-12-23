Как не упустить важные знаки внимания и распознать любовь мужчины

Принято считать, что существуют определённые вещи, по которым можно вычислить любящего мужчину. Однако психолог Татьяна Василькова готова в очередной раз опровергнуть традиционные подходы и раскрыть интересную правду о том, как представители сильного пола демонстрируют чувства по отношению к избраннице и при чём здесь сами женщины.