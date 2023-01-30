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У матери пустая квартира стоит и даже не сдается, а сын последнее здоровье теряет, зарабатывая своей семье на ипотеку

У матери пустая квартира стоит и даже не сдается, а сын последнее здоровье теряет, зарабатывая своей семье на ипотеку

— В пятницу мужа с гипертоническим кризом с работы увезли! – рассказывает тридцатишестилетняя Мария. – В тридцать пять лет у него давление за двести, и все из-за этой дурацкой работы, будь она неладна… Так он даже лечиться не стал! Давление в больнице сбили немного, в воскресенье он под расписку домой ушел, в понедельник на работу поехал – надо! Там же все без него рухнет… Я говорю – да хоть бы рухнуло уже, чтобы ты перестал там убиваться! А он – не болтай, мол! Где я сейчас нормальную работу с такой зарплатой найду? {loadmoduleid 247} {loadmoduleid 241} — Хорошо платят? — Да, неплохо.

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