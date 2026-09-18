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Новости Омска

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Говорят, что в Омске закрывают единственный муниципальный приют для животных

Говорят, что в Омске закрывают единственный муниципальный приют для животных. Правда ли это? В соцсетях появилась информация о том, что муниципальный приют, который занимается отловом и содержанием бродячих собак, будет закрыт.

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