Говорят, что в Омске закрывают единственный муниципальный приют для животных. Правда ли это? В соцсетях появилась информация о том, что муниципальный приют, который занимается отловом и содержанием бродячих собак, будет закрыт.
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