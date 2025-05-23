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За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

Лондону в прямом смысле не дает спокойно спать грузовое судно «Балтийский лидер».Энциклопедия европейских истерикКогда-нибудь, а может уже и сейчас, можно написать несколько научных трудов об «антироссийском синдроме», который охватил европейские правительства.

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