За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

Лондону в прямом смысле не дает спокойно спать грузовое судно «Балтийский лидер».Энциклопедия европейских истерикКогда-нибудь, а может уже и сейчас, можно написать несколько научных трудов об «антироссийском синдроме», который охватил европейские правительства.
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