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Петербургский дневник

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В Петербурге прошел районный слет школьных медиацентров «Точка зрения»

В Петербурге прошел районный слет школьных медиацентров «Точка зрения»

Он объединил юных медиалидеров Фрунзенского района Накануне на базе ГБОУ школы № 303 прошёл второй районный слёт школьных медиацентров «Точка зрения», который собрал более 150 участников – юных журналистов, фотографов, видеографов, блогеров и руководителей школьных редакций, сообщили сегодня в группе «Мы в движении || Фрунзенский район СПб» во «ВКонтакте».

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