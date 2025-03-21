В Петербурге прошел районный слет школьных медиацентров «Точка зрения»

Он объединил юных медиалидеров Фрунзенского района Накануне на базе ГБОУ школы № 303 прошёл второй районный слёт школьных медиацентров «Точка зрения», который собрал более 150 участников – юных журналистов, фотографов, видеографов, блогеров и руководителей школьных редакций, сообщили сегодня в группе «Мы в движении || Фрунзенский район СПб» во «ВКонтакте».