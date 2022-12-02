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700 человек вышли на завершающий этап работ на Ледовой арене

700 человек вышли на завершающий этап работ на Ледовой арене

Строительство нового ледового дворца в Новосибирске вышло на финишную прямую: объект подключен к инженерным коммуникациям по постоянной схеме, завершено благоустройство, на последнем этапе – внутренние отделочные работы и пуско-наладка оборудования.

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