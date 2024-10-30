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Царьград

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В Германии рассказали, что мешает Зеленскому на переговорах в США. Навык оказался посредственным

В Германии рассказали, что мешает Зеленскому на переговорах в США. Навык оказался посредственным

В Германии рассказали, что мешает и.о. президента Украины Владимиру Зеленскому эффективно проводить переговоры с США.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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