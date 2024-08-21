«Вы должны извиниться и замолчать»: Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам»

Дональд Туск / Geert Vanden Wijngaert/AP Вчера 288 прочитали Германия обиделась на Польшу за «саботаж» расследования подрыва «Северных потоков», написала The Wall Street Journal.
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