Правительство изучит исчисление сроков давности по делам о приватизации

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года, поручил правительству к апрелю 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, пишет РБК со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии