Правительство изучит исчисление сроков давности по делам о приватизации

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом, состоявшейся 16 декабря 2024 года, поручил правительству к апрелю 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, пишет РБК со ссылкой на источники.