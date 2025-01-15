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  • Ника
    Давно пора.Путин поручил под...
  • Юрий Зубрин
    Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собст...США снова угрожае...

Правительство изучит исчисление сроков давности по делам о приватизации

Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом,  состоявшейся  16 декабря 2024 года, поручил правительству к апрелю 2025 года рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности» при оспаривании сделок приватизации, пишет РБК со ссылкой на источники.

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