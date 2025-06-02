Украинский пленный Шарутин: в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Вооружённые силы Украины набирают в свои ряды грузчиков и сварщиков из-за того, что военнослужащие ВСУ, которые побывали на передовой, не хотят возвращаться в зону боевых действий, заявил украинский пленный Иван Шарутин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии