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Медведев написал последний эпизод "Слуги народа": Зеленский получил сценарий собственного конца

Медведев написал последний эпизод "Слуги народа": Зеленский получил сценарий собственного конца

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дописал "последний эпизод киноэпопеи" "Слуга народа".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Медведев написал последний эпизод &quot;Слуги народа&quot;. Как бы про себя написал, но напоследок, таки подготовит Закон в защиту &quot;понаехавшим&quot;: отомстит россиянам!
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1 час.
фарид сабиров
В здравом и трезвом уме такое не возможно творить. Уничтожать свой народ ради чужого пидораста по характеру и заранее зная что и тебя бросят на произвол , вопрос только времени.
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1 час.

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