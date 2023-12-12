Медведев написал последний эпизод "Слуги народа": Зеленский получил сценарий собственного конца

Медведев написал последний эпизод "Слуги народа". Как бы про себя написал, но напоследок, таки подготовит Закон в защиту "понаехавшим": отомстит россиянам!

фарид сабиров

В здравом и трезвом уме такое не возможно творить. Уничтожать свой народ ради чужого пидораста по характеру и заранее зная что и тебя бросят на произвол , вопрос только времени.