Медведев написал последний эпизод "Слуги народа": Зеленский получил сценарий собственного конца

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дописал "последний эпизод киноэпопеи" "Слуга народа".
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