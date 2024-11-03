Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    США застаревшее государство. Дать ход изменению однополярного на  назревающее переустройство в многополярность для СШ...В США раскрыли, к...
  • виталий панов
    Штаты всё ещё видят себя гегемоном,который может диктовать условия.Если Украина является сателлитом штатов,то вот ей ...В США раскрыли, к...
  • Геннадий Бережнов
    России он может угрожать разрушительной экономической войной. Мог бы было время, но сегодня США могут и сами разрушит...В США раскрыли, к...

В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

В Сербии ответили на слова посла Британии об «украинской» Красной армии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, «на 70 процентов состоял из украинцев».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх