Реконструкторы выступят на улице Бориса Галушкина

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 12 июня в 18.00 в Алексеевском районе пройдёт интеллектуальная историческая программа, которую подготовил клуб военно-исторической реконструкции «Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ».