Реконструкторы выступят на улице Бориса Галушкина

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 12 июня в 18.00 в Алексеевском районе пройдёт интеллектуальная историческая программа, которую подготовил клуб военно-исторической реконструкции «Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии