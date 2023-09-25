Театр абсурда

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Поставил на колени безоружных русских парней - Российские службы отыскали этого американского солдата - Ответ был жестким

Поставил на колени безоружных русских парней - Российские службы отыскали этого американского солдата - Ответ был жестким

Пересмотревшие фильм «Джон Уик» американцы по сей день пробуют свою удачу, отправляясь в зону специальной военной операции и пытаясь дать бой парням из Вооруженных Сил Российской Федерации.

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