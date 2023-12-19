Мошенники сообщили бийской пенсионерке "приятную новость" и украли у нее 35 тыс. руб.

Женщине пообещали несколько сотен тысяч рублей в качестве компенсации за лекарства 73-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников, пообещавших ей крупную компенсацию за лекарства, сообщили в МВД Алтайского края.
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