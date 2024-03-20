В Карелии 67-летний водитель школьного автобуса снял более 30 порнороликов с детьми

Верховный суд Карелии рассмотрит резонансное уголовное дело о сексуальном насилии над детьми. 67-летнего водителя школьного автобуса из поселка Чална Пряжинского района обвиняют в трех преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, изготовлении порнографии с участием подростков и вовлечении их в распитие алкоголя.
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