В Карелии 67-летний водитель школьного автобуса снял более 30 порнороликов с детьми

Верховный суд Карелии рассмотрит резонансное уголовное дело о сексуальном насилии над детьми. 67-летнего водителя школьного автобуса из поселка Чална Пряжинского района обвиняют в трех преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, изготовлении порнографии с участием подростков и вовлечении их в распитие алкоголя.