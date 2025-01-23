Может вызывать диарею? В Роскачестве проверили зефир и назвали марки с нарушениями

Зефир на мальтите в конце прошлого года активно обсуждали в соцсетях. Покупатели одной из крупных торговых сетей жаловались, что даже после одной штучки с этим сахарозаменителем у них начались симптомы сильного пищевого отравления: вздутие, диарея, боли в животе.