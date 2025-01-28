Депутаты проверили ремонт одной из школ Нижневартовска

В рамках федерального проекта «Партийный десант» партии «Единая Россия» председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов, секретарь местного отделения единороссов Максим Клец и депутаты городского парламента оценили ход капитального ремонта первого корпуса средней школы №2 имени Е.
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