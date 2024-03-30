«Конкурентные условия для бизнеса». Севастопольский общепит выведут из тени

В Севастопольской налоговой состоялось заседание рабочей группы, в котором приняли участие члены рабочей группы —представители правительства Севастополя, УМВД, Роспотребнадзора, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители региональных общественных организаций «Деловая Россия», «Опора России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии