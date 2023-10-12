Ростех начал сертификацию бортового радиоэлектронного оборудования для SJ-100

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Концерн КРЭТ Госкорпорации Ростех приступил к сертификации бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для импортозамещенного пассажирского ближнемагистрального самолета SJ-100.
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