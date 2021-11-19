smi.today

1 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Мрак! Кто нибудь, что нибудь понял?Сурков рассказал ...
  • Андрей Канухин
    Уверен, что они подохнут много раньше от своих же агрессивных действийПентагон займется...
  • олег олейник
    Просто класс !!! Вызывает хохот !!!Невыученный урок ...

Страсбургский суд отклонил запрос омбудсмена Грузии по делу Саакашвили

Страсбургский суд отклонил запрос омбудсмена Грузии по делу Саакашвили

Просьбу омбудсмена Грузии о предоставлении права аппарату народного защитника принять участие в деле Михаила Саакашвили в качестве третьей стороны отклонил Страсбугский суд по правам человека, 20 ноября сообщила пресс-служба омбудсмена Грузии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх