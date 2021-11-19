Страсбургский суд отклонил запрос омбудсмена Грузии по делу Саакашвили

Просьбу омбудсмена Грузии о предоставлении права аппарату народного защитника принять участие в деле Михаила Саакашвили в качестве третьей стороны отклонил Страсбугский суд по правам человека, 20 ноября сообщила пресс-служба омбудсмена Грузии.