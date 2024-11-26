Bending Spoons приобретает видеоплатформу Brightcove за $233 млн

Brightcove, облачная платформа, помогающая компаниям управлять видеоконтентом и монетизировать его, становится частной собственностью итальянской технологической компании Bending Spoons в рамках полностью денежной сделки стоимостью 233 миллиона долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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