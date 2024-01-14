За каждого принятого на работу мигранта - штраф в 1 млн рублей. Но есть нюанс

Теперь вот из Кении хотят завозить арбайтеров! Наши твари не остановятся, пока не развалят страну вконец!

Т

Тамара

Мне думается, что, если мигрант высококвалифицирован, то он и на своей исторической родине найдёт работу. Их (из категории понаехавших) сюда забрасывают специально те гадёныши, что находятся у той или иной власти и гадят нашей с вами Родине. Продажные твари у власти - это самая опасная во все времена тенденция. ГНАТЬ МИГРАНТОВ и СУДИТЬ ИХ ПОСОБНИКОВ!!!