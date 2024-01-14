Театр абсурда
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Театр абсурда

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За каждого принятого на работу мигранта - штраф в 1 млн рублей. Но есть нюанс

За каждого принятого на работу мигранта - штраф в 1 млн рублей. Но есть нюанс

Царьград © SVETLANA VOZMILOVA/GLOBALLOOKPRESS Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл масштабные ограничения, касающиеся приёма на работу мигрантов.

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Комментарии
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Александр Веревкин
Теперь вот из Кении хотят завозить арбайтеров! Наши твари не остановятся, пока не развалят страну вконец!
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15 час.
Т
Тамара
Мне думается, что, если мигрант высококвалифицирован, то он и на своей исторической родине найдёт работу. Их (из категории понаехавших) сюда забрасывают специально те гадёныши, что находятся у той или иной власти и гадят нашей с вами Родине. Продажные твари у власти - это самая опасная во все времена тенденция. ГНАТЬ МИГРАНТОВ и СУДИТЬ ИХ ПОСОБНИКОВ!!!
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15 час.
МЕ
Михаил Е
Это как с гепатитом: форма B убивает форму A, форма C убивает форму B...
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14 час.

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