Опубликованы доходы ректоров вузов в Нижнем Новгороде

Ректоры ведущих нижегородских вузов отчитались о своих официальных доходах за прошлый год. Зарплаты, судя по декларациям, опубликованных на сайтах университетов, составляют от 350 до 800 тысяч в месяц, — это больше, чем у ключевых министров и губернатора региона.