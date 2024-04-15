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Церемонию открытия Игр могут ограничить из-за безопасности

Церемонию открытия Игр могут ограничить из-за безопасности

Для церемонии открытия есть «план Б» и даже «план С».фото: elysee.fr--> Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о повышенных мерах безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене.

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