Церемонию открытия Игр могут ограничить из-за безопасности

Для церемонии открытия есть «план Б» и даже «план С».фото: elysee.fr--> Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о повышенных мерах безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене.
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