Рязанская Госавтоинспекция напомнила водителям телефон доверия

В качестве примеров проблем, с которыми можно обратиться по номеру телефона доверия, в ведомстве назвали в том числе неисправность транспортных средств - патрульные в этом году уже помогали водителю маршрутки, машина которого сломалась на трассе в холод.
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