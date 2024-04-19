Григорян рассказал о неудачной серии "Динамо" и о Личке

Бывший главный тренер множества российских команд Александр Григорян поделился мыслями о неудачной серии московского «Динамо» из трёх поражений, а также высказался о стиле футбола чешского наставника бело-голубых Марцела Лички.
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