Не уступил дорогу и повредил 3 автомобиля

20 октября в Красноярске на улице Калинина автомобиль Шкода Октавия при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем Порш, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с универсалом Ниссан Эксперт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии