The Sunday Times: в Лондоне мужчину арестовали за нарушение нацбезопасности

В Лондоне арестовали местного жителя по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Предварительно, он совершал некие действия, которые приносили выгоду России, сообщила газета The Sunday Times.
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