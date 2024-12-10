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Выберите зимний пейзаж, а мы скажем, какой зверь живет внутри вас

Выберите зимний пейзаж, а мы скажем, какой зверь живет внутри вас

Волк или кошка? фото: Midjorney/ParentsВ каждом из нас живет какое-то животное. Будь то волк или тигр, медведь или слон — в зависимости от нашего характера, черты того или иного зверя проявляют себя в повседневной жизни.

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