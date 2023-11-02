Проект «Письма из Ленинграда» представили в «Парламентской газете»

Презентация проекта «Письма из Ленинграда» прошла в пресс-центре «Парламентской газеты». Он посвящён полному освобождению города от блокады 27 января 1944 года и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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