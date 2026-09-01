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Антифашист

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Украинская армия за неделю убила свыше 50 мирных граждан России

Украинская армия за неделю убила свыше 50 мирных граждан России

За минувшую неделю в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины пострадали 383 мирных жителя российских регионов.

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