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  • Ole Ole
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Боец ВС РФ: ВСУ забирали золотые украшения у мирных жительниц Угледара

Боец ВС РФ: ВСУ забирали золотые украшения у мирных жительниц Угледара

Украинские военные совершали акты мародерства в Угледаре, поскольку в личных вещах погибших бойцов ВСУ были найдены женские золотые украшения в большом количестве, рассказал замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

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СЗ
Светлана Зуева
Нищеброды....
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