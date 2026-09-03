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Планировал похитить самого Мбаппе: во Франции предотвратили дерзкий план 18-летнего заключённого

Планировал похитить самого Мбаппе: во Франции предотвратили дерзкий план 18-летнего заключённого

Французская полиция раскрыла преступную сеть, готовившую серию дерзких похищений и ограблений. По данным СМИ, в списке потенциальных жертв значились почти 30 человек, включая лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Килиана Мбаппе.

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