Мегамаркет запускает бесплатное обучение для селлеров маркетплейса

Мегамаркет объявляет о старте проекта «Мегаэксперты», в рамках которого будут проводиться бесплатные интенсивы, направленные на ознакомление с работой на площадке, от создания личного кабинета до эффективного управления продажами.
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