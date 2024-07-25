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Мегамаркет запускает бесплатное обучение для селлеров маркетплейса

Мегамаркет объявляет о старте проекта «Мегаэксперты», в рамках которого будут проводиться бесплатные интенсивы, направленные на ознакомление с работой на площадке, от создания личного кабинета до эффективного управления продажами.

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