Горемыкин наградил бойцов и медиков в госпитале в Волгограде

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин наградил участников спецоперации и медперсонал военного госпиталя в Волгограде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Большинство украи...
- Пхеньян отказался...
- Кидаль-наш!
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым