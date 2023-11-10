Матвиенко предложила давать семье квартиру за третьего ребенка

Она подчеркнула, что это поможет простимулировать рождаемости в России Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка, сообщает ТАСС.
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