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Посол США Хакаби назвал радикальных израильских поселенцев террористами

Аме­ри­кан­ский посол в Запад­ном Иеру­са­ли­ме Майк Хака­би заявил, что ради­каль­но настро­ен­ные изра­иль­ские посе­лен­цы, совер­ша­ю­щие напа­де­ния на пале­стин­цев, явля­ют­ся «тер­ро­ри­ста­ми».

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