Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля на юге Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверен, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта, до начала священного у мусульман месяца Рамадан, который в этом году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.