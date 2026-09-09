Al-Ikhbaria: в Сирии при взрыве на складе боеприпасов погибли четыре человека

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва, произошедшего на складе боеприпасов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, возросло до 4, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.
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