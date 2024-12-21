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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каманцев знает, кто сказал Федорищеву о долге «Крыльев» в 36 млн: «После проверки правоохранительных органов можно будет дать более развернутый ответ»

В ноябре губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров клуба сообщил ему о долге в размере 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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