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«Три четверти украинцев в Германии не работают». В АдГ призвали выслать всех украинских беженцев и потребовать от Киева компенсацию

«Три четверти украинцев в Германии не работают». В АдГ призвали выслать всех украинских беженцев и потребовать от Киева компенсацию

Украинские беженцы должны быть возвращены на родину, а киевские власти обязаны выплатить Берлину финансовую компенсацию за оказанную поддержку.

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