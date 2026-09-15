Смешные мемы и картинки про похудение и диеты

Юмор до слез, чья соль знакома каждому! Толстенная стопка для самых широких прослоек и слоев. Праздник со слезами на весах: Всемирный день худеющих отмечается сегодня, 15 сентября.
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